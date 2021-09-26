女警沙洲追截走私艇墮海失蹤　救援人員今日繼續搜索

警方有水警截擊艇昨晨(25日)約8時在沙洲對開海域追截走私船隻期間發生意外，截擊艇被走私船隻惡意撞反，艇上4名水警被拋飛落海，其中2人自行爬上船面，1人由從後趕至的水警支援艇救起，惟負責指揮的女高級督察林婉儀(37歲)不知所終。

林失蹤至今已逾24小時，警方、消防及政府飛行服務隊組成救援隊伍持續在現場一帶海面搜索。東網記者今晨(26日)返回現場，繼續有警員在龍鼓灘一帶放出航拍機協助觀察，而飛行服務隊直升機亦再次出動，在現場上空盤旋。

事發昨日8時許，涉事走私快艇見行蹤敗露，轉而高速撞向水警截擊艇右後方，並趁亂逃之夭夭，其餘3名受傷水警獲救後均由救護車送往屯門醫院治理，包括1名外籍高級督察、1名警長及1名警員，分別頸、胸、背及臀等擦傷或扭傷，治理期間「一哥」蕭澤頤亦曾率領警隊高層到院探望。

消息指，失蹤女警林婉儀於2007年加入警隊任職警員，由紅褲子出身，2010年晉升為督察，2015年調往水警，現時隸屬水警西分區，駐守昂船洲水警小艇隊並擔任指揮官，她持有船隻駕駛牌照，近年偵破多宗大型海上走私案件。據悉，林已婚，亦是警隊女子足球隊成員。