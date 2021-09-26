單獨重建兼善里將入不敷支　市建局推地區規劃冀突破困局

市建局剛剛公布兼善里項目（兼善里／福華街發展項目），以及昌華街計劃（昌華街／長沙灣道發展計劃）。市建局行政總監韋志成於網誌發文指，兼善里收購及補償支出料接近100億港元，但其剩餘可准許興建的樓面面積，只佔總准許發展面積不足10%，重建後的收入難以彌補龐大的收購及發展支出，加重市建局的財政負擔。因此，市建局將以「先規劃、後項目」的策略，冀促成「超高密度」舊樓重建、納入未盡其用的政府土地作重建及改善稠密舊區。

市建局建議，將兼善里樓宇群毗鄰的政府土地納入發展，經規劃後，合計的地盤面積達到26,420平方米，重建時將充分利用，把地盤的剩餘可准許興建的樓面面積佔總准許發展面積比率，大幅提升至接近80%。

同時，市建局也會利用區內規劃過的康體運動設施，以至未有長遠用途的政府土地，例如把昌華街一副形狀不規則，地底涉港鐵管道，因而未有發展的土地，改為休憩公園。另外也會興建一座18層高的新政府設施綜合大樓，包括提供一個新體育館，取代長沙灣體育館，再把土地騰出作住宅發展。

此外，市建局將興建兩條分別橫跨長沙灣道和連接兼善里周邊一帶的行人天橋，連接兼善里和長沙灣道的社區設施，以加強深水埗南北行人網絡的連接性。部分面向昌華街的建築物亦建議從路旁向後移，騰出更多地面空間。當局也會創造更多活動空間及康樂設施。

兩個項目在完成重建後，合計的住宅單位，將由現時約720個增加至超過1,800個，日後透過招標和出售住宅單位，可為市建局補充現金流。他期望，這套方案為市建局、政府以至私人發展商，日後在舊區處理像兼善里這一類「超高密度」、體積龐大而失修的舊樓群時，能夠發揮示範作用。