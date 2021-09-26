有特殊需要學童服務不足　當局下學年增加1000到校學前康復名額

本港殘疾人士，尤其是有特殊需要學童的服務，經常被批評不足。勞工及福利局局長羅致光今（26日）在網誌表示，今個年度，康復及醫務社會服務的經常性開支預算是約107.1億港元，較4年前的64.5億港元增加66%；又指當局會於下學年，增加1,000個「到校學前康復服務試驗計劃」服務名額至1萬個，以支援有特殊需要的兒童。

羅又指，本屆政府已落實多項措施加強支援殘疾人士照顧者，包括增加日間、住宿、家居照顧和暫顧服務名額等，當局會於本財政年度把有關康復服務的規劃比率納入《香港規劃標準與準則》，以確保服務的持續發展；亦會繼續透過發展項目及購置處所等，增加服務名額，並會鼓勵社福機構透過「私人土地作福利用途特別計劃」原址擴建或重建善用其土地，增加康復設施。

羅又提到，殘疾人士出現高齡化的問題，尤其是智障人士，社會福利署持續推出多項措施，包括推行「私家醫生外展到診計劃」，為受資助殘疾人士院舍的院友提供基礎醫療支援等。另外，「樂齡及康復創科應用基金」由2018年12月推出至今，共批出3.8億港元，資助約1,300個安老及康復服務單位購置或租用合共9,600個科技產品，以助改善服務使用者的生活質素。