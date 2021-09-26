以當地風貌及景色作畫　50條隧道及天橋添新裝引途人駐足

灰水泥色調的隧道及天橋鮮有人駐足，路政署由2017年至2020年為這些設施進行美化，至今已美化約50條橋樑和行人隧道，今年將翻新及美化約200個道路構築物和約1萬支燈柱，合共創造近300個臨時職位。路政署指美化工程紓緩新冠疫情期間的失業情況，美化後的設施添上富地區色彩的壁畫，令途人放慢腳步，除了凝聚視線，亦凝聚社區。

路政署近年為高流量和當眼的天橋或隧道訂立設計主題，按當地風貌加入相配的特色圖案。鄰近東涌游泳池的隧道是一群90後的壁畫師負責，壁畫師劉婉婷是東涌居民，她指有些老街坊不曾郊遊，未必認出大東山、鳳凰山的圖案，經解說後認識了有關景物。她又指美化工程除了為社區增添色彩，亦令居民觀賞後心情愉快，「我們在壁畫加插動物和植物，如牛隻、雀鳥和芒草，令隧道充滿生氣，藉此感染途人，振奮精神。」

橫跨九龍城世運花園的行車天橋今年7月亦展開美化工程，園境師以九龍寨城和啟德機場作主題，橋墩繪上九龍寨城建築，橋底天花展示飛機剪影。路政署園境師阮繼增表示，九龍寨城雖已清拆，但在很多香港人心中留下歷史印記，期望以手繪插畫的形式保留這段集體回憶，當中橋底天花的飛機圖案，便是重現飛機降落啟德機場前、在九龍城上空低飛盤旋的情景。

阮表示，為了營造效果，特別採用一款仿鏡面物料作為背景，看上去仿似天空，貼上飛機剪影後，配合兩旁唐樓圖案，令昔日情景如在眼前。他認為該設計富趣味性，亦可令社區變得獨特，有助加強居民歸屬感。