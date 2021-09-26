由「揼石仔」走到爆破　礦務部成立70周年

礦務部亦管理本地石礦場的作業及安全運作，圖示屯門的藍地石礦場。(發展局圖片)

土拓署礦務部歷史悠久，今年踏入70周年。香港石礦業最早可追溯至1841年，直至上世紀40年代，由於香港出現相當程度的非法採礦，政府在1951年於勞工處轄下成立「鑛務組」，專責監管本地礦務作業。其後，「鑛務組」經過多次的重組及改名，1991年歸入土拓署，現稱礦務部，對本港基建相當重要。

土力工程處土力工程師鄭偉信說，早期採礦的方法，主要靠工人用錘、鑿、楔子將石塊從岩體分離，再以手錘把石塊逐一鑿碎，即所謂「揼石仔」，後來業界採用「定控爆破」的開採方式，用炸藥把天然岩石破碎，再運送到岩石破碎機作進一步壓碎、隔篩和分類，加工後的碎石稱為石料，可用於各種建築用途，做法穩妥亦具效率。

60年代初，該部門也依據《危險品條例》，開始監管陸上爆炸品的使用。時至今日，除了管理石礦場作業及安全運作、審視本地石材供應策略，他們也監管第一類危險品，以及營運大嶼山狗虱灣及沙田嶺的政府爆炸品倉庫。由於煙花亦屬危險品，每場煙花匯演必定有礦務部跟進及提供技術支援。

香港不少建造項目需要進行爆破工程，例如將沙田污水處理廠遷往亞公角女婆山人工岩洞的工程，開掘岩洞及連接隧道時均需以爆破方式配合其他建造方法進行。土力工程處高級爆炸品主任吳少明說，每次進行爆破工程前，地盤營運商均需向礦務部申請及取得批核，礦務部亦會管制爆炸品的儲存、運送、安裝和引爆過程，以保障安全。

不過，香港現時只有屯門藍地一個石礦場仍然運作，有供應、儲存石料、把石材廢料循環再造的作用。土力工程處副處長許海航指，政府已為開發新的石礦場展開研究，並積極探討地下採石暨岩洞發展的可行性。