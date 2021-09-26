房屋供應嚴重失衡　政黨倡政府實現3年上樓目標

房屋是本港深層次問題，一直未解決。上屆政府重推《長遠房屋策略》（《長策》），以紓解房屋問題所衍生的社會矛盾，惟問題近年呈惡化的趨勢。有政黨今日（26日）召開記者會指出香港當前4大房屋問題，直指房屋供求失衡，並向政府提出多項改革倡議，增加短期及中長期房屋供應，實現「3年上樓」目標，以回應市民安居的訴求。

該政黨要求政府革新房屋政策，將「三年上樓」、「協助青年置業」及「告別劏房蝸居」3大目標納入《長策》。議員鄭泳舜表示，本港房屋供求嚴重失衡，上屆政府訂下的《長策》並不成功，相關政策已推行6年多，政府的建屋目標非但未能達標，還「欠下樓債」81000多間，本港房屋問題每況愈下。

他同時批評政府在制定房屋供應量目標的時候，沒有訂下「三年上樓」等明確目標，以致本港樓價及租金冠絕全球。他引用國際顧問機構Demographia報告，指出自《長策》公布後懸掛房地產價格中值從家庭收入中值得17倍上升至2020年的20.7倍，即本港家庭需要不吃不飲20.7年才能負擔一間住房。他又指基層「上樓難」，劏房問題愈演愈烈，市民被迫住在租金高昂、居住環境惡劣的單位；年輕人因自置房屋無望，對社會感到失望。

另一議員柯創盛則稱香港市民的房屋「愈住愈貴，愈住愈細」，指出政府的房屋政策存在缺陷，無法針對既有問題及衡量相關政策的優劣成敗，增加出現施政失誤的風險。他建議政府重新檢討及修改《長策》的需求推算方程式，其中公營房屋供應量應與「3年上樓」的政策目標掛鈎。該黨另一議員亦倡議政府應該增加居屋供應，推出「新居者有其屋計劃」提早預售新界北等較遠期計劃的居屋單位，增加年輕人置業機會，並呼籲政府不再批出實用面積低於200呎的私人住宅單位，讓市民告別「蝸居」。

議員劉國勳提議當局增加新界新發展區的發展密度，建立高密度住宅單位，以解決本港房屋供應問題。他指出，假如政府把已覓得的330公頃用作建設公營房屋的土地作出修改，把這批土地的地面積比由平均5至6倍提升至6.5至7.5倍，可供發展的樓面面積將可增加越20%。若以單位計算，理論上可將原來22.6萬個單位增加至27.1萬。