立會臨時選民登記冊公布　新界西南人數最多　飲食界大跌98%

立法會換屆選舉將於12月舉行，選舉事務處發表臨時選民登記冊，地區直選的選民人數約有447萬人，按年微升0.01%，但比對2016年，選民人數上升20%。功能組別則有22萬選民，在收窄選民資格後，當中飲食界的選民跌幅達98%。

今次選舉的地區直選的選區由5個增至10個，其中新界西南的選民人數最多，約有51萬人；最少是香港島西，有37萬人登記做選民。若與去年比較，各區的選民數目變動不大，都少於1%，而九龍東就有最多新登記選民，約有1萬人。但若與2016年立法會選舉比較，總選民人數就增加約20%九龍西選民增長最多，達26%，次是新界西北和九龍東，增幅亦有20%。

若按年齡分布分析，18至35歲的選民按年下跌4.28%，36歲至65歲選民亦下跌0.18%，但66或以上的選民就增加5.25%。比對2016年，變化就較為顯著，年輕組別的選民增加大約13%，但年長組別選民就增加34%。

功能界別約有22萬名選民，當中96%是個人票。其中飲食界在選民資格收窄之下，選民數目按年跌幅最大，由去年約8000名個人和團體選民，跌至只有141名團體選民，跌幅達98%；運交通界選民升幅最大，由約190名選民增至223名選民。

至於新設的科技創新界只有73名選民，屬最少選民的界別。最多選民則繼續是教育界，有8.5萬名選民，按年微跌0.8%。由於醫學界和衞生服務界合併，選民人數按年增加5%。