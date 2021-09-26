第2輪全民檢測翌日暫錄逾23萬人採樣　其中近13萬證非確診

澳門防疫線再斷，當地政府因應有隔離酒店近日發現確診個案，於昨日(25日)下午3時啟動第2輪全民檢測，時間至下周二(28日)下午3時，並呼籲市民如非必要切勿離境。澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公布，截至今日(26日)早上9時，澳門累計採樣逾230,000人次，當中有129,293人次結果為非確診。民防行動中心呼籲，未進行全民核檢人士應盡快登入系統預約，避免集中在第3天核檢，導致輪候時間過長。

當局表示澳門所有的檢測站24小時運作，而全民檢測計劃累計採樣人次為172,279，當中70,865人次檢測後沒有中招；而自前日(24日)起，截至今早9時，有58,901人次自行檢測且不在全民檢測計劃內，其中58,428人次的檢測結果為非染疫。

澳門是在昨日凌晨公布新增1宗輸入關聯的確診病例，患者與前晚(24日)公布的另一宗個案，均是在同一間檢疫酒店任職保安的尼泊爾籍男子，令當地確診病例增至66宗。2名患者居住的大廈現被列為防控區，居民通宵落樓排隊接受檢測，回家的居民須登記才能上樓，除工作人員外，其他人只進不出，並只可維持最低限度活動。當局又公布2名患者的活動蹤迹，指他們在金皇冠中國大酒店分別任職日間和通宵保安，每日下班時都會在機場巴士站乘坐巴士回家。

澳門昨日接近午夜宣布即時進入疫情預防狀態，指根據應變協調中心評估，澳門面臨病毒社區傳播及爆發風險極高，所有離境人士都要持有48小時內的非確診病毒檢測證明。至今日清晨，當局再公布，由上午6時起，經粵澳口岸出境往內地的人士，改為須持24小時內的非確診檢測證明，經其他口岸出境要求則不變。珠海疫情防控指揮辦公布，除跨境貨車司機、殯儀館接送人員，以及危重症醫療救治人員外，其他人員入境後需集中隔離14天。

另外，教育及青年發展局要求高校及其他學校即日起暫停所有教學活動，跨境學生避免返回澳門。當地體育設施暫停開放並取消體育活動。