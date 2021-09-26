團體批政府扶貧及公屋供應不合格　促逐步取締籠屋及板間房

社區組織協會指今屆政府在處理疫情、扶貧及供應公屋均未達標。(袁志豪攝)

新一份施政報告即將推出，政府明言土地房屋是本屆政府重中之重的政策，惟有團體批評本屆政府不論在公屋供應或整體扶貧計劃上都有所欠缺，認為整體表現不合格，並促政府盡快覓地，制訂「減劏」時間表，爭取在未來10年告別「籠屋板房」。

香港社區組織協會指，受疫情影響，不少低收入人士面臨開工不足的問題，劏房戶生活更是百上加斤，惟今屆政府在處理疫情、扶貧及在供應公屋上，表現均未達標，建議政府交代未來10至20年的土地供應預計情況，維持公私營房屋七三比，並檢討市區重建局角色，增加市建局興建公營房屋的責任，照顧中下層。

組織又建議政府將新界農地納入強拍機制，修例將祖堂地轉售門檻降至80%業權，增加房屋供應。同時加快「減劏」時間表，制訂未來10年「劏房住戶」逐步逐步減少的時間表。

另外，劏房戶陳女士目前與丈夫居住在約90平方呎的天台屋。她指該住處環境惡劣，不時有蟑螂及老鼠出沒，踏入炎夏家中溫度更可達攝氏40度。她稱至今已輪候公屋8年，惟一直未有回音，受疫情影響，已開工不足多月，但仍須繳付每月3500港元的租金，生活艱苦，促政府盡快保障低收入家庭，同時盡快增加公屋供應，提升市民生活空間。