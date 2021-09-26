今增8宗輸入病例　其中7人已接種新冠疫苗

新冠肺炎疫情緩和，​衞生署衞生防護中心公布，本港今日(26日)新增8宗輸入病例，患者分別自捷克、美國、菲律賓、馬爾代夫及西班牙抵港，除1名13歲的確診男童(個案編號：12195)外，其餘7名患者均已接種新冠疫苗。由於本地維持零確診，衞生防護中心今日不召開疫情記者會。截至現時，本港累計確診個案12,194宗。

此外，中心正調查1宗外地確診個案，涉及1名19歲女病人，居於鑽石山鳳德邨雪鳳樓。她於9月14日在香港進行檢測，結果呈陰性，即無染疫。她於9月16日乘搭航班BA028由香港前往英國。病人於9月19日在英國抽取的樣本測試結果呈陽性，即確診。病人沒有出現病徵。她4月30日及5月21日於香港接種兩劑由內地及德國研發的復必泰疫苗。

中心初步調查顯示，她在中環德輔道中71號永安集團大廈24樓工作，最後上班日期為9月10日。她亦曾於9月5日至6日在西貢大網仔香港青年協會賽馬會西貢戶外訓練營參與宿營。

個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。為審慎起見，她於潛伏期曾居住的地方：鳳德邨雪鳳樓，香港青年協會賽馬會西貢戶外訓練營和工作地點會納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指定日子或之前接受強制檢測。