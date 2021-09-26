全港麻雀數量創6年新低　普查揭跌至21萬隻

香港觀鳥會今(26日)發布最新的全港麻雀普查，發現今年錄得的麻雀數量約有21萬隻，數量為近6年最少，比起2016年首次普查的近31萬，下跌了32%。雀鳥會估計可能與新型樓宇減少築巢空間、市區昆蟲或無脊椎動物減少致覓食困難等原因有關。

觀鳥會公布，今年普查在本港錄得約21萬隻麻雀，數量為近6年最少，過去6年間亦見到跌勢。不論是在住宅區、工業區及休憩用地亦錄得跌幅，因此顯示麻雀數量下跌屬廣泛趨勢，不過生物數量在自然界偶有波動，因此未來有可能會反彈，但應小心警惕。

該會高級研究員彭俊超指，市區麻雀數量在各個國家及地區均出現減少的情況，近十多年來歐洲及亞洲等地都發現棲息於市區的「麻雀屬」雀鳥亦有減少的情況，不過不少研究均是涉及「家麻雀」，而非本港常見的「樹麻雀」。

彭估計，本港麻雀數量減少的原因有很多，包括新型樓宇減少築巢空間。該會解釋指，由於不少麻雀會築巢在大廈外牆等地方，而現時不少新型樓宇採用落地玻璃，減少了麻雀可能築巢的縫隙等。

其他原因包括物種間的競爭，例如八哥與麻雀爭奪築巢空間；電磁輻射影響鳥類繁殖，以及市區昆蟲或無脊椎動物減少致覓食困難，但現時未能確定數量減少的成因。

另外，該會亦調查了合共140個麻雀鳥巢，發現28%鳥巢築在排水或排氣口，18%鳥巢在植被上，15%鳥巢在大廈外牆，以及12%鳥巢在冷氣機頂或底部等。

為增加麻雀的生存空間及條件，彭呼籲如物業管理公司等減少使用非針對性的滅蟲防治方法，例如使用噴灑方法去除蟲，令原本在植被上停留的昆蟲亦被殺害，從而減少麻雀覓食的機會。另外，每年3至6月亦是麻雀繁殖季節，呼籲市民體諒牠們會在樓宇外牆或縫隙築巢，不要干擾繁殖中的鳥類。