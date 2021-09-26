連日2宗赴英後確診　19歲女月初曾到西貢青協宿營

本港連續40日錄得零本地病例，惟連日錄得2宗在外地確診個案，均由香港飛往英國後告染疫。衞生防護中心今日(26日)公布，正調查1宗外地確診個案，涉及1名19歲女病人，曾於本月14日在香港進行檢測，結果無染疫，惟飛抵英國後第3日樣本揭確診。中心指，其工作及曾居住地方共3個處所會被納入強制檢測公告。

該名女患者居於鑽石山鳳德邨雪鳳樓。她於9月14日在香港進行檢測，結果呈陰性，即無染疫，於本月16日乘搭航班BA028由香港前往英國。女患者於上周日(19日)在英國抽取的樣本測試結果呈陽性，即確診，但沒有出現病徵。根據資料顯示，她分別在4月30日及5月21日，於香港接種2劑由內地及德國合研的復必泰疫苗。

初步調查顯示，患者在中環德輔道中71號永安集團大廈24樓08室的「英聯教育顧問中心」工作，最後上班日期為本月10日。她亦曾於本月5日至6日在西貢大網仔香港青年協會賽馬會西貢戶外訓練營參與宿營。

個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。為審慎起見，她於潛伏期曾居住的地方：鳳德邨雪鳳樓，香港青年協會賽馬會西貢戶外訓練營和工作地點會納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指定日子或之前接受強制檢測。

防護中心昨日(25日)公布，1名無病徵的14歲女病人，居於淺水灣南灣道61號華景園1座，本月8日搭航班CX251前往英國，並在本月10日的樣本驗出新冠病毒。