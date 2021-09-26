智庫倡政府提供$2000電費補貼　設劏房資料庫監察租管成效

政府將於10月發表新一份施政報告，有民間智庫提出超過逾200項政策倡議，促請政府解決房屋、貧窮人口、教育等問題，提供2000元電費補貼及免差餉，並且應盡快建立劏房資料庫，加強監督租務管制的成效。

智庫「政賢力量」今日(26日)發表以「乘勢而上，擔當作為」為主題的《民間施政報告 》，主席蘇祉祺指政府應盡快建立劏房資料庫，於租務管治措施的試驗階段收集劏房住戶及業主的基本資料，作為日後巡查及提供支援的基礎，並透過資料庫的資訊分析和研究劏房情況及租務管制措施的成效，加強監督工作。

報告又提及，「共享房屋計劃」推出後效果顯著，政府應加強與商業機構及非政府組織合作，增加共享房屋的供應及配套資源，並善用閒置土地興建貨櫃屋或組合屋，以短期過渡方式改善低收入人士的居住環境。

報告亦指，本港經濟因疫情大受打擊，政府應寬免4季的住宅物業差餉，每戶每季上限為1500港元，同時為每個合資格的住戶提供2000港元的電費補貼，以減輕低收入人士和邊緣中產的經濟負擔。

就前年反修例事件中4成被捕者為學生，報告指這顯示出香港回歸24年來，教育逐漸偏離一國兩制軌道，建議政府極需透過一系列改革，讓教育重回正軌，並逐漸建立與一國兩制相適應的教育體系，例如在初中中國歷史科課程中以中華民族起源、盛衰、復興等3主義，建構學生的國民身份認同，同時探討將國情教育、《基本法》教育、《港區國安法》教育納入課程和考試體系，建立一套與一國兩制相適應的課程體系。