精神健康需關注　自殺風險要提防　教育局培訓學生守護朋輩

及早識別及支援有精神健康問題及有自殺風險人士尤為重要。教育局指，研究證明中學生接受訓練後，較懂得轉介有自殺行為的朋輩至成年人尋求幫助，因此該局開展「學生守護大使」計劃，培訓學生成為「守護大使」，接受一系列的校本及聯校培訓，守望朋輩。

教育局教育心理學家李頴怡今日(26日)在局方網誌「局中人語」表示，教育局近年着力提供「守門人」(gatekeeper)訓練及資訊給教師、家長和學生，以便各人掌握如何識別和幫助出現警告信號的學生。

她認為，所有教師都應具備「守門人」的知識和技巧，並提到教育局出版的《識別、支援及轉介有自殺行為的學生——學校資源手冊》，讓教師深入了解自殺的危險及保護因素、識別自殺警號的知識和技巧，以及回應自殺行為的實用建議。

有關手冊可於教育局新推出的「校園．好精神」網站下載。局方促請學校安排校本教育心理學家向全體教師舉行「識別及支援有自殺風險的學生」校本專業分享，以加強教師對「守門人」概念的認識。

李又指，部分學生只會在朋輩面前表達自己的負面想法及情緒，故局方開展了「學生守護大使」計劃，培訓學生接受一系列的校本及聯校培訓，認識保持精神健康的方法、常見的精神病和關心及應對有情緒困擾的朋輩的實用技巧等。培訓特別強調向可信任的成人求助的重要性。

完成培訓後，守護大使會在學校舉辦不同形式的精神健康推廣活動，加強老師和同學對精神健康的認識和關注。有見計劃成效正面，局方本學年進一步擴展計劃，讓更多學生掌握成為「守門人」的技巧與策略。

局方亦為家長舉辦「家」多點守護網上工作坊，每名家長需接受8小時的培訓，以加強對精神健康的關注和認識，提升識別和支援有精神健康困擾子女的能力，以及去除向人求助的負面標籤；而本學年工作坊的名額會增至500名，讓更多家長可以接受「守門人」的訓練。

是次工作坊以高小家長為對象，家長可於下月透過「校園．好精神」網站報名。