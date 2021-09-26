港府「谷針」谷到入私人屋苑　聶德權：未來續推長者接種疫苗

新冠疫苗接種率未見起色，港府疫苗外展隊今日(26日)到馬鞍山的私人屋苑，為約100名居民接種疫苗，是首次進入私人屋苑打針。公務員事務局長聶德權到場巡視，指目前已接種最少1針的合資格市民已有66%；而公務員、醫管局員工及學校教職員，均已有逾90%人打針；至於安老和殘疾人士院舍職員接種率亦達80%。他表示當局未來會繼續深入社區推廣疫苗，尤其希望為長者提高接種率。

聶續稱，今日首次有私人屋苑物業管理公司牽頭，集合有意接種疫苗的住客參與外展疫苗接種服務，本次行動是源於有住戶指馬鞍山最近距離的社區疫苗接種中心在沙田，或需到中大醫院等地方打針，位置不便，「地點不及一落樓下便可接種方便」，認為屋苑接種較為便利。

他又指出，現時港府除了派出外展隊，亦有多個渠道方便市民打針，包括在21間社區疫苗接種中心現已為所有合資格接種疫苗人士提供「即日籌」，市民毋須預約便可即場接種疫苗。