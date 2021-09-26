消防處巡702間迷你倉　其中233間被揭有火警危險遭檢控

自從5年前牛頭角迷你倉大火事故後，消防處等多個部門加緊相關巡查，包括針對在迷你倉內發現的違規事項，而消防處、屋宇署及地政總署根據現行法例，採取相關的執法行動。消防處表示，截至今年8月31日，經過聯合巡查後確定正在營運的目標迷你倉共有702間，當中339間被評為沒有「常見火警危險」；130間發現有「常見火警危險」而正採取改善措施；另有233間則評為有「常見火警危險」，並已被檢控或正進行檢控。

消防處指，部門之間透過互聯網搜尋及進行偵察等多種方式，發現市場上現有約100間迷你倉有待巡查，其後需安排聯合巡查，再確定該等處所是否目標迷你倉。

根據香港法例第95F章《消防（消除火警危險）規例》第3條，若任何處所存在火警危險，消防處可向因本身的作為、塞責或容受以致該火警危險產生或持續的人（包括目標迷你倉的擁有人、營運者或使用者），送達消除火警危險通知書。有關人士需按通知書指明的限期內消除火警危險，通常危險包括迷你倉儲存間隔的排列布局存在安全隱患；窗口遭阻塞/數量不足；消防喉轆系統覆蓋不足；出口和方向指示牌數量不足；及單位逃生門上鎖或裝有不合規格的門鎖。

回望2016年6月於牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生的四級大火，高級消防隊長張耀升和消防隊目許志傑殉職，事隔5年，死因庭現正就事件展開研訊。