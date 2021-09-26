政府外判工無遮蔭暑熱下做足8個鐘　食環署不許坐下休息

本港夏日天氣酷熱，戶外工作容易中暑！有團體早前進行1項調查發現，有64%受訪政府外判工人，每天在暑熱環境下工作6至8小時，當中有接近30%更曾因此感到不適，導致即使承辦商預防中暑的措施不足，在食環署監督下，工人都不敢坐下休息，甚至連遮蔭處亦不得接近，令他們在烈日當空下飽受炎熱天氣的煎熬。團體促食環署及相關部門盡快修訂現行的外判合約，加入勞工處的預防中暑措施建議，並為他們準備足夠飲用水、清涼巾、防曬手袖等裝備，改善他們的工作環境。

團體香港天主教勞工事務委員會於7至8月期間，訪問了113名政府外判防治蟲鼠工人。結果顯示，64%受訪者每天在暑熱環境下工作達6至8小時；有高達97.3%人表示，皮膚在工作時會全身濕透。另外，有28.3%受訪者表示，過去3個月曾在酷熱天氣環境下工作，且感到不適。

至於預防中暑措施方面，有54%受訪外判工表示，僱主未有提供足夠清涼飲用水；62.8%人則在酷熱天氣下卻未有獲特別安排頻密的休息時間；另外，有82.1%受訪者沒有獲安排有上蓋的休息地方。

現職外判治蟲老鼠隊管工的清哥今年50歲，他指平日休息的地方沒有遮蔭處，但食環署的衞生督察更不容許工友坐下休息，會指摘他們「蛇王」，故工友往往不敢到樹蔭處休息。而且，他們的制服及反光衣相當侷促，還未開始工作就全身濕透，相當辛苦，他本人更試過在攝氏34度酷暑天氣下工作，不足半小時已經呼吸困難。

團體認為，調查結果可見外判防治蟲鼠工人的中暑風險高，促請食環署及相關採購部門盡快修訂現行外判合約，加入勞工處建議的預防中暑的措施、列明所需裝備要求及數量，改善戶外工僱員的工作環境。