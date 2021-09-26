政Whats噏：披露黎青龍20年前絕版筆記　陳沛然證係超級粉絲

醫學界議員陳沛然(Pierre)同肝病權威、港大醫學院內科學系名譽臨床教授黎青龍有乜嘢關係？咪係師徒囉！Pierre仲曾經講笑話自己唔係黎嘅「得意門生」添！不過，呢位學生就好有心，偷偷地保存住師父20幾年前嘅絕版筆記，仲因網友留言要求，貼出筆記嘅照片，真係「有圖有真相」喇！

Pierre日前喺網誌貼文，話自己喺櫃底搵到廿多年前大學四年級時，黎青龍教佢有關肝炎嘅絕版筆記，佢仲即刻發短訊同黎講添！Pierre話筆記紙本仍然保存得好好，佢仲自爆收藏咗好多有黎親筆簽名嘅紙本，證明自己係黎嘅超級粉絲喎。

雖然呢啲都係廿幾年前嘅筆記，資料可能需要更新，但Pierre認為重點不在此。佢話當年上堂未流行用電腦簡報PowerPoint，仍然係用幻燈片投影機、或膠片投影講書嘅，所以黎嘅筆記，係用幻燈片嘅格式，拼貼喺A4筆記上，如果仔細去睇，就會發現筆記有少少唔對齊，有啲字嘅大小都唔一樣。

Pierre又稱讚黎嘅教材歷久彌新，更係由淺入深，而深嘅部分真係好深奧，Pierre話有啲連佢至今仍然咀嚼中。