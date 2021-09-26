內地香港今探討通關　肯定本港「清零」形勢

港人坐困疫城逾年，各界均盼通關帶動經濟，內地與香港疫情防控工作對接會議今日(26日)在深圳舉行，由於政務司司長李家超率領的香港代表亦有出席，並與內地方面就防疫抗疫策略，研究逐步有序恢復內地與香港通關事宜作交流並交換意見。港府表示，內地專家認同香港在抗疫方面的努力，肯定目前香港新冠肺炎疫情「清零」的形勢；雙方會進一步研究細節，並爭取盡快舉行第2次對接會議。

港府續指，會議上各代表介紹了兩地疫情形勢、抗疫工作的策略和政策措施。雙方專家亦對通關以後可能面臨的風險作研究。李家超在會上表達了香港市民對通關的熱切期望，以及通關和經濟、民生的密切關聯。

出席會議的內地代表包括國家衞健委、廣東省人民政府及深圳市人民政府等。至於香港代表則由李家超率領，成員包括食物及衞生局局長陳肇始、創新及科技局局長薛永恒、行政長官辦公室主任陳國基、身兼政府專家顧問的香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌及相關政策局和部門等代表。