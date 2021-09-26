政Whats噏：考試陰影揮之不去 還押鄒幸彤發噩夢

雖然慣稱A-level嘅高級程度會考已停辦多年，但可能試題太艱深，變成咗學生嘅陰影，揮之不去。好似被控「煽動顛覆國家政權」嘅支聯會副主席鄒幸彤，依家喺大欖女懲教所還押，雖則佢話瞓得好好，但竟然發噩夢，夢見以前考A-level嘅情景呀！

鄒幸彤嘅社交平台日前貼文，話佢最近瞓醒之前都有發噩夢，夢境就係要備考A-level，內容仲要係俗稱A-maths嘅附加數！佢話打開筆記，一堆睇唔明嘅算式以及上堂瞌眼瞓冇抄齊嘅notes，於是急急腳搵同學要老師嘅全套notes。

好彩係發夢啫！點知噩夢醒來依然心驚膽顫，事關佢發現囚室內有蜘蛛啊！佢惟有扮鴕鳥，話同之前喺荔枝角收押所裏面嘅「小強」相比，呢度隻蜘蛛唔算得係乜嘢，當睇佢唔到就算喎。

無獨有偶，因參與去年民主派「35+」初選，涉違反《港區國安法》而被還押嘅觀塘前區議員李嘉達，早前都話自己已經30歲，仲成日發噩夢考A-level喎。鄒幸彤大佢幾年，依家仲夢見考試嘅情景，睇嚟考A-level係佢哋嗰代人嘅噩夢！