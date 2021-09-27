寵物被盜主人心碎　警方極速破案助團聚

寵物就如飼主的知己，倘若牠們被盜或失蹤，主人定必心急如焚。其中一名深水埗警區動物罪案警察專隊主管提到，該警區過去1年發生了4宗地舖寵物被盜案件，分別涉及3隻貓及一隻僅9個月大的貴婦狗。其中貴婦狗來自區內一間食品店，去年與女主人散步期間遭擄去，主人其後更收到綁匪勒索。他坦言在處理案件時，可以感受到飼主的真切之情，視寵物為自己的親人或朋友，故他們亦感同身受，加強了破案的決心，最終迅速在數日內偵破該案件。

動物罪案警察專隊主管楊震宇督察表示，被盜走寵物的主人與一般失去財物的受害人不同，會表現得甚為緊張及憂心，令他在追查案件時亦感觸良多，而動物亦不同於財物，一旦走失便難以追蹤，調查時往往需要投放很多時間及資源，亦需要與時間競賽，以免錯失時機。他提到，當時接獲該宗貴婦狗勒索案後，其隊伍透過不同的情報搜集，短時間內找到綁匪的住所，在該住所尋回涉事的狗隻，並把綁匪拘捕，最終綁匪被法庭判處16個月監禁。

除上述案件外，今年5月該區亦發生了一宗家貓被盜案件，當時長沙灣保安道街市地下一雜貨店飼養的家貓「吉仔」，被一名男子抱走，有女網民當晚在社交網站發文，指十分擔心其情況，懇求對方交還。警方接報後積極調查，迅速鎖定了疑犯，並根據閉路電視錄影片段，在幸福邨一個單位外拘捕一名任職清拆工程的男子及一名任職文員的女子，在2人上址住所內尋回被盜貓隻。