深水埗警區積極護動物　訪地舖為寵物登記兼宣傳

隨着警方大力宣傳，市民近年保護動物的意識提高，遇到相關罪案都會挺身舉報，單計深水埗警區，今年首8個月已接獲7宗虐待動物案件，追平去年全年的數字。另在過去1年間，該警區已發生4宗地舖的寵物被盜竊案件，當中一單甚至前所未見地涉及勒索，該警區為此展開保護地舖寵物的宣傳計劃，統計及登記放養寵物的情況，為未來的宣傳及情報搜集工作奠定基礎。有份參與計劃的深水埗警區動物罪案警察專隊主管呼籲，公眾倘遇到懷疑動物罪案時應盡早報案。

身兼深水埗警區刑事調查隊第十隊及其中一個專隊主管楊震宇督察指，深水埗警區十分重視涉及動物的罪案，現時有兩隊刑事調查支援隊專門負責有關案件，以提升調查有關案件的水平，並加強教育宣傳工作。今年暑假，該警區更聯同參與警察師友計劃的大學生，到區內走訪地舖商店，統計及登記放養寵物的情況，以及進行教育宣傳，鼓勵店主幫寵物打晶片及注射疫苗等，亦鼓勵公眾舉報偷竊或虐待動物，以便警方進行搜證工作或追尋被盜的寵物。

該警區刑事調查隊第五隊兼另一個專隊主管黃瀚緯高級督察則指，該警區今年首8個月接獲的動物案件中，所涉及的受害動物範疇廣泛，狗、白鴿、野豬皆有，他認為案件數字上升的原因與市民的保護動物意識提高，對動物罪案的警覺性增加有關。他舉例指，去年3月有狂徒在公眾地方把白鴿抓起，再徒手弄斷頸部令其慘死，便是有賴熱心市民的舉報，該市民更當場制服了狂徒，警方到場後得以迅速拘捕狂徒。

談及調查動物案件的困難及挑戰，黃稱調查該類案件時需要爭分奪秒，以免人證物證受影響。除講求速度外，亦有賴各持份者的配合，坦言「動物雖然受害，但牠不會懂得報案，不懂得錄口供」，為此，該警區除繼續與愛護動物協會及漁農自然護理署合作外，亦計劃與社區不同持份者加強交流，包括區內的獸醫診所及寵物店，希望加強愛護動物意識的同時，亦提醒他們發現懷疑虐待動物行為或動物罪案時，主動與警方聯絡。

目前，所有設有刑事調查隊的22個警區均已設立動物罪案警察專隊，負責調查殘酷對待動物案件，警方會視乎實際情況定期檢視編制安排。今年首1至7月，警方共接獲56宗殘酷對待動物案件，較去年同期的33宗大增近70%，警方就此拘捕了36人，較去年同期的22人增加了近64%。