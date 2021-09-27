東方日報A1：屋宇署大方　容僭建劏房　滲水累街坊

香港人一屋難求，但無能政府只懂袖手，不積極覓地建屋，連累萬千基層市民為找片瓦遮頭而被迫瑟縮於面積細，環境差的劏房之中；同時造就大批業主將單位愈劏愈細來賺盡回報，甚至違規僭建來經營劏房王國。位於粉嶺聯和墟，樓齡近半世紀的聯昌大樓二樓前座平台被人違規僭建房屋，與相連的大樓原有單位間出最少3間劏房牟利，網上衞星圖片顯示該僭建平台屋存在最少12年，以同區劏房月租5,000港元估算，業主最少已賺216萬港元。屋宇署承認大樓有僭建物，但稱無即時危險，不會即時取締。議員炮轟屋宇署放軟手腳不執法，縱容僭建劏房愈建愈多。

根據土地註冊處文件顯示，粉嶺聯昌大樓落成47年，屬區內眾多舊樓之一。該大樓採用一梯四伙間隔，並分前後座，本報記者早前到場視察，發現大樓2樓前座的平台位置，出現一個長約7米，闊約2米的僭建房屋。該平台屋牆身似用混凝土興建，頂部以鐵片遮蓋，向街道的一面牆身間出4隻大窗和2隻氣窗，其中一扇窗打開，窺見平台屋內有人晾曬短袖衫、短褲和環保袋，並且牆外薝篷處安裝了3部分體式冷氣器的製冷機，反映平台屋正有人居住。

有多名街坊指，相關僭建物存在多年，平時未見業主出入。根據網上衞星圖片，該平台屋早於2009年6月已建成。記者視察期間發現有人進入與平台屋相連的大樓原先單位，並觀寫到單位內有通道接駁至該平台屋，整個範圍內已間出最少3間劏房。記者曾問該人士能否租劏房，對方表現警惕並聲稱自己不知情，着記者自行聯絡業主及地產代理。

該大樓除了僭建平台屋外，同座其他樓層亦有劏房。記者向區內多家地產代理行查詢，發現同區一街之隔的寶昌大廈亦有低層劏房放租，月租約5,000至5,300港元。按此推算聯昌大樓涉事業主月賺約15,000港元，12年來該盤劏房生意已為其賺至少216萬港元。

屋宇署回覆指，根據紀錄聯昌大樓前座平台有現存僭建物，但沒有明顯危險，按現行針對僭建物的執法政策，將會透過大規模行動按序處理這些現存僭建物。該署稱，無收到在上述單位進行劏房工程申請，而該署職員上月到場視察時，未能進入有關單位，正聯絡業主要求入屋，並繼續跟進。

議員柯創盛炮轟屋宇署放軟手腳不執法，未有按事件緩急輕重來取締僭建物，導致僭建問題愈趨離譜，情況已嚴峻到響起安全警號，絕對不能容忍。

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