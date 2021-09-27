疑喉管亂駁致塞渠漏水　僭建物多方面影響大廈

房屋短缺問題未見曙光，舊區劏房繼續林立。是次被人僭建平台屋的聯昌大樓，有居民質疑平台屋內的劏房疑未有做好喉管接駁工程，導致大樓其他位置出現滲水。有專家分析指，聯昌大樓的僭建平台屋非孤例，而屬典型僭建物，擔心長期存在會對大樓承重造成負擔，亦會影響大樓採光及通風，促請當局盡快取締。

有居於聯昌大樓的市民指，有業主在未經批准下，於大樓的平台分間劏房，其中喉管疑出現亂駁、不合格的情況，導致大廈其他位置出現滲水，影響左鄰右里，但街坊對此敢怒不敢言，只能默默承受。

香港測量師學會規劃及發展組主席林家輝看過聯昌大樓相關僭建物的照片後，認為相片已反映業主明顯在平台上「偷雞」僭建，而根據大樓原本設計，該平台空間應用作透光及通風之用。他斷言屋宇署無可能容許業主在該範圍加建，認爲僭建物影響大樓透入自然光及空氣流動。

林批評涉事人士霸佔公共空間，亦增加大樓的排污及供電等負擔，對整個大樓的服務系統有害無益。他又強調，該平台空間原本不預設有人在上增設構建物，現時情況會對大樓承重量造成負荷，認為情況不理想，長遠可能「出事」。他批評屋宇署清拆僭建物緩慢，直言「不知道等到幾時，或要等到天荒地老」，促請該署盡快清拆僭建物。