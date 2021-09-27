東方民調：本報屢獻拓土建屋藍圖　發展船灣淡水湖

港人置業怨氣重，一項「自置居所對香港社會經濟的影響」調查指出，2004年至2019年的15年間，香港樓價升近4倍，自置居所比率卻跌至51%。香港土地房屋問題尾大不掉，港府推說「無地可用」，但事實是當局無善用土地資源，規劃思維守舊，有地不懂用。

香港住屋問題解決不了，歸根究柢是歷屆政府奉行「高地價」政策，曾蔭權年代更曾火上加油，停建居屋，減建及出售公屋，公營房屋供應嚴重失衡，高地價、高樓價、高租金加劇，埋下貧富懸殊愈演愈烈。

東方傳媒機構先後獻出多幅拓土建屋藍圖，包括找到逾千公頃未納入發展的棕地及120多萬平方米空置工廈及工業邨閒置地，證明「大把土地」可發展，只是港府一直丟空，甚至任人非法霸佔牟利，更淪為垃圾山及廢料場。

此外，香港17個水塘佔地廣大，惟僅供應全港21%食水量，資源未充分利用。本報再獻藍圖建議發展大埔船灣淡水湖，填湖兼顧建屋及旅遊，淡水湖向山部分可填平用作興建公營房屋，向海部分可引入私人發展商參與，興建私營房屋或娛樂旅遊設施。有建築界指可行性高，商界亦支持做法，指已獲附近居民首肯，落實後可惠及至少50萬人，現只欠政府「東風」。

然而，香港建築審批程序複雜，發展新項目必須經過發展局轄下多個部門審批，手續繁複程序重疊，生地變熟地也要十年八載，加劇房屋問題惡化。本報亦曾建議借鏡及效法深圳，推出簡化審批程序，由一個專責部門提供規劃、發展、發牌等一條龍審批服務，有助加快發展效率及縮減興建時間。

與此同時，本報早已建議政府考慮拆局，重新檢討運輸及房屋局、發展局轄下多個部門，以及城市規劃委員會等專責規劃發展的機構功能。議員柯創盛稱，城規會一直被視為處理土地改劃申請的絆腳石，各種行政程序理應壓縮及簡化藉此提速。房屋問題一直是香港重中之重，惟目前土地審批工作零散，導致部門處理時各自為政的局面。