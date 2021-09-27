Dr.東：伊院推雲端診所服務　助糖尿病童覆診率提升

定期覆診對於需密切監察血糖水平的兒科糖尿病患尤其重要，惟疫情及學業繁重的影響下，阻礙部分病童未有依時覆診。伊利沙伯醫院於去年8月起推出兒科糖尿雲端診所先導計劃，向目標病人提供視像會診服務，計劃推出至今，覆診率已由去年的6成，提升至現時的8成以上。有糖尿病童透過雲端診所可更靈活兼顧學業及運動時間，成功獲甄選入港隊參與劍擊訓練。九龍中醫院聯網期望明年能將雲端診所推廣至一半聯網醫院使用，又計劃將雲端診所擴展至院舍，方便長者覆診，更能好好控制病情。

一型及二型糖尿病患者，容易血糖不穩，需要密切監察其血糖水平，定時補給胰島素，平衡身體內葡萄糖水平。除傳統俗稱「拮手指」外，還有一種可植入於皮膚下的連續血糖監測傳感器，可24小時不分晝夜，每隔數分鐘測量身體中的葡萄糖水平，改善血糖控制。

有賴於連續血糖監測系統的新技術，可讓醫生透過病人上傳的報告得知病人病情，加上疫情下有4成病人為免受感染而不去覆診，伊利沙伯醫院於去年8月以推出兒科糖尿雲端診所先導計劃，為病情相對簡單、並有使用連續血糖監測系統的目標病人，提供由病人登記到診症一站式網上服務，以即時通訊軟件Zoom作視像會診。

伊利沙伯醫院兒科副顧問醫生黃敏儀表示，傳統覆診需要在持續血糖監測後的7至14日内安排實體覆診，若以雲端診所則可避免病人要頻繁請假往返醫院，並可將病人原本兩個月實體覆診一次，增加至1個月雲端覆診一次，能讓病人更好控制病情。兒科糖尿雲端診所先導計劃每月一節診症節數，為2至4名病人安排覆診，目前已經有18人共23次使用雲端診所，佔整體兒科糖尿病患的3分之一，覆診率由疫情初期的60%升至85.2%，並有超過7成患者的血糖指數，有改善或在符合目標範圍。

現年13歲的男童陸浚諾，在7歲時突然瘋狂飲水、有尿頻並感到疲倦，求診後確診患上一型糖尿病，需定期覆診並長期使用胰島素藥物控制血糖。自小已加入劍擊隊的他，不但要面對學業及訓練，更要安排時間覆診，對他生活造成不便。但自從浚諾去年透過糖尿雲端診所覆診後，減少他往返醫院的交通時間，能讓他更彈性安排時間，更在今年被甄選入港隊劍擊隊做訓練。

九龍中醫院聯網資訊科技統籌麥凱鈞坦言，雖然雲端診所能大大節省病人覆診時間，但醫護的前期準備時間及功夫更長，希望醫管局能加強資料，將新科技推廣至更多部門。他期望明年雲端診所計劃能覆蓋至少一半聯網醫院應用，而聯網未來亦會與院舍合作，透過5G網絡視像會診，方便院舍長者及時覆診。