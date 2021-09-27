無業漢前年刀刺何君堯　今被判囚9年

立法會議員何君堯前年11月在元朗擺街站時，一名聲稱是其支持者的無業男子向何獻花並要求合照，其後卻突從袋中拿刀刺向何的胸口，何的保鏢亦被刺傷，而何雖無重傷，但亦要留醫2日。該男子事後被控企圖謀殺，於上月改認交替性的有意圖而傷人及傷人2罪，得到控方接納。高院法官杜麗冰今日（27日）判他監禁9年。法官形容被告的行為是沒有理性、令人憎惡及最恐怖的暴力襲擊。何當時正處理公務，卻因此成為脆弱目標，被告在街上施襲的行為，為文明社會不能容忍。即使被告與何政見不同，及被告有心理障礙，亦非犯案藉口。

辯方大律師今天求情表示，希望法官考慮到何君堯所受的心理影響輕微，並呈上31歲被告董栢輝、其家人及老師的求情信，指被告為人孝順及文靜。律師又指被告喜愛看書，即使被還押仍不斷閱讀，並希望出獄後可貢獻社會。大律師亦請求法官考慮被告過往沒有案底等，並引述內地廚師從內地來港，於大埔墟港鐵站外追斬派傳單的青年，以致他腸臟溢出被判監6年4個月的案件，希望法官參考。但法官指該案被告只是隨機於街上挑選目標，與本案被告有特定目標的預謀程度較低。

法官引述事主何君堯的心理創傷報告，指雖然何現時仍就事件感擔憂及有壓力，在公眾場合仍會有警覺，但專家認為何是一個樂觀及有自信的人，會將負面的事當成挑戰，故報告指事件對何的心理影響有限。至於被告，法官就認為他是有預謀犯案，且其預謀亦很細緻，包括在案發前2天到現場詢問何會否現身，及於當日帶2把利刀到現場等。何最終傷勢輕微，亦只是何幸運。法官認為案件非常嚴重且須嚴懲，就襲擊何控罪判監9年。至於傷人的控罪，法官指被告被制服後仍沒有放棄，不斷掙扎，最終弄傷何的保鏢，故採納該控罪最高刑罰3年監禁作量刑起點，因被告在審訊前認罪給予4分1減刑，至監禁27個月，但與刺傷何的刑罰同期執行。

案情顯示，2019年11月6日早上，何君堯於屯門湖翠路的行人路為區議會選舉擺街站，期間被告手持花束，聲稱是何的支持者並要求合照。期間被告稱要拿手機，卻突然從袋中掏出一把刀鋒長20厘米的利刀刺向何胸口，並大叫「殺死何君堯」。其後多人合力制服被告，何的保鏢張英才於制服被告期間，遭被告以刀割傷胸口及左前臂。被告事後被捕，警方於其袋中搜出刀套、何的宣傳單張，以及另一把刀鋒15厘米長的刀。何張兩人事後被送院治理，何胸骨下方有一道2厘米長的裂傷，且曾出血及有血腫，在留醫2天後出院。張則胸口下方及左前臂有裂傷及擦損，但即日已可出院。案情又指被告在案發前2天均手持花束到街站附近，問街站義工何會否到來。