屯門可藝中學今起恢復全日面授課 有學生表明不會接種第二針

屯門嗇色園主辦可藝中學今（27日）起恢復全校全日面授課，為疫情以來首間可上全日面授課的本地學校。該校上課時間為上午8時半至下午4時10分，今早學生回校時，「如常」在門口量度體溫及使用搓手液。初中生須在校內午膳，用膳課室會安裝銀離子抗病毒空氣淨化機，高中生若買外賣回校，需拍學生證，才可進入指定飲食區用膳。

參加家政學會的中三級鄭同學表示，對恢復全日面授課感到十分興奮及期待，相信自己能適應，坦言未有想到學校高接種率。被問到有否朋輩壓力而接種新冠疫苗，他指個人喜歡上全日面授課，主要是因為期望可與同學多些相處時間，故接種疫苗。鄭同學9月初時接種第一針疫苗，但他表示因憂慮副作用問題，不會接種餘下一針，又指不怕影響出入境，因為本身沒有打算外遊。

中五生朱同學在暑假期間接種了兩劑疫苗，被問到若當局提早公布會否打少一針，他無奈表示「打咗就冇得後悔㗎喇」，當時冒著風險接種兩劑疫苗，惟當局其後又表示一針即可。不過，他不認為自己成為了「白老鼠」，「當時係會諗，遲咗冇得打會點算呢？會唔會要打其他類型嘅針」。

朱表示，由於進行半日面授課及網課多時，有擔心會不習慣全日面授課，認為疫情影響校園生活，接種率達標後可獲放寬課外活動。他期待可恢復籃球隊訓練，但由於學校要求全部隊員均須完成接種疫苗，故目前仍未可恢復訓練。