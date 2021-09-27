民主黨疑迴避參選決定　提高提名門檻　李華明批製造難題

民主黨昨(26日)召開特別會員大會討論是否參選年底的立法會選舉，惟會上未如外界所料得出結論，反之提出設機制讓有意參選黨員報名，再由中委會處理。對於做法是否有意迴避參選問題，該黨主席羅健熙今(27日)表示，希望決定令該黨更團結，可走足黨內民主程序，又承認有意參選者需取得5大支部、各10名黨員提名的門檻是有所提高，但並非不能達到。不過作為「主戰派」、該黨立法會前議員李華明就認為該提名門檻明顯有意為參選者製造難題。

羅在電台節目上解釋指，有黨員在會上提出因目前無人表態參選，認為應制訂機制，再交由特別會員大會決定。對於有學者形容今次決定屬曖昧做法，料是為了等待所有區議員宣誓被裁定為有效，他指不會特別估計誰有機會參選，強調是因應政治形勢變化，做最好的決定。由於就甄選參選人召開會員大會需要最少14天前通知，料黨內會於10月初或最遲10月中截止報名。

曾表明該黨若棄選將退黨的李華明表示，對昨日決定感意外，又指部分出席大會黨員的觀點與其相近。不過對於有關提名門檻，李就指不解為何在緊迫時間下，仍提高門檻，又認為有機會參選的黨員知名度較低，認為明顯是為他們帶來難題。至於如民主黨無人參選應否解散，他指屆時再思考。