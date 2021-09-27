女警涉打印傭逾10次兼搶手機　押後11月再訊

一名報稱公務員的女子，被指於今年6月至7月期間，疑因其47歲印尼籍女傭有工作問題，而多次向對方施襲，更曾以手襲擊致其嘴角受傷，及涉嫌搶去印傭的手提電話。涉案女警現被控10項普通襲擊、2項襲擊致造成身體傷害及1項盜竊罪，今天（27日）在觀塘裁判法院提堂。她暫毋須答辯，續准保釋至11月22日再訊，以待索取控方文件及聘請私人律師。

報稱公務員的43歲被告蘇寶儀，據悉為一名停職女警。她被控於2021年6月23日至7月2日，在觀塘鯉魚門道油美苑一個單位內，先後分別10次襲擊女子Choiriyah；及於同年6月19日和7月4日，在上述單位襲擊Choiriyah，並對她造成身體傷害。被告另被控於2021年6月19日，在同一單位內偷竊屬於Choiriyah的一部三星手提電話。

被告今天由當值律師代表，暫毋須答辯，以待索取文件及聘請私人律師。主任裁判官錢禮押後案件至11月22日再訊，批准被告續以500港元保釋候訊，期間須居住在報稱住址，及不得接觸控方證人。據悉，案中印傭已搬離被告住所。