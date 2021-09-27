被質疑議辦掛「光時」旗或參與初選　胡穗珊朱江瑋否認宣揚港獨

九龍區議員上周五宣誓，政府裁定10名區議員宣誓的有效性存在疑問，並致函有關議員，要求他們在今午(27日)前提交資料釋疑，其中油尖旺民主派區議員胡穗珊與朱江緯被指擔任區議員期間在議員辦事處內掛上「光時」旗幟，或參與民主派「35+」初選等不符合擁護《基本法》的行為。兩人今早召開記者會，堅持他們是民選代表，並否認相關指控。

胡穗珊被指曾組織、策劃、實施或參與實施初選，及曾發表或展示「光時」字句。胡稱，2019年區議會選舉是香港有史以來最多市民參與的選舉，當選區議員代表數百萬市民民意，她又指出自己從來沒有參與組織、討論或實施任何涉及民主派「35+」事宜，她只是在網上轉發招募「35+」初選票站義工的訊息，因此純粹提供資訊並不構成組織參選，更不等於與擬參選人或初選組織者立場一致。

胡又指出，自己在上年年初的網上貼文帶有「光時」口號，沒有「港獨」或非法改變特區法律地位的含義，相關口號在當時社會氣氛中得到普遍認同。胡認為「光時」具有多個含義，在貼文中口號反映了民眾希望香港重回之前的社會狀態，享有自由的社會和高度自治。她透露，「光時」貼文由辦事處職員發出，她本人無法詳細評述貼文發出經過，但胡強調，她與辦事處同事均沒有意圖把香港從中國分裂出去，或顛覆國家政權的想法。

至於民政局向朱江瑋發出的信件，指他曾發表或展示含有「港獨」，包括「光時」字句，以宣揚或支持有關主張。朱指，雖然他在網上的貼文含有「光時」和「五大訴求」等口號的字眼，並他沒有展示和發表相關口號的目的。朱表示，辦公室內的「光時」旗幟為市民贈送，而當時各人對相關口號有不同解釋，他也不會多作猜測。朱強調在《港區國安法》實施後，他意識到香港口號可能有違反國安法及分裂國家的以為，遂移除有關旗幟和貼文，而他擔任區議員期間，一直擁護特區政府施政、《基本法》和「一國兩制」。