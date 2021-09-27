鄧炳強蕭澤頤等官員發文　悼念殉職女高級督察林婉儀

鄧炳強指，保安局及警務處會全力向死者家人提供所需的支援和協助。

加入警隊14年、37歲的水警總區女高級督察林婉儀上周六(25日)執勤期間翻船墮海，失蹤兩日後，其遺體今晨(27日)被發現漂浮在大嶼山二澳對開海面。事發後，政府多名官員均發文哀悼，包括保安局局長鄧炳強、警務處處長蕭澤頤等。

保安局局長鄧炳強指，對於林在執行職務期間不幸殉職感到非常難過和痛心，保安局及警務處會全力向她的家人提供所需的支援和協助。他亦對一同執行職務受傷的3名同事表示慰問，希望他們早日康復。

警務處處長蕭澤頤亦深表哀痛，並對死者家屬致以最深切的慰問，指警察福利服務課會盡一切努力為林的家人提供所需的協助。部門亦對另外3名受傷同事表示慰問，希望他們早日康復。水警總區重案組現正就案件進行調查。

政務司司長李家超亦表示哀痛，政府會盡力為死者家人提供支援，以協助他們渡過這悲痛時刻，亦希望3位在事故中受傷的警務人員早日康復。

公務員事務局局長聶德權則稱，代表公務員隊伍，向她的家屬致以最深切慰問，公務員事務局已經與警務處聯絡，將盡力協助她的家人渡過這悲哀及艱難的時刻。港府表示警隊站在維持治安最前線，一直盡忠職守，保障市民生命財產安全，面對危險亦無畏無懼，令人敬佩。對林婉儀在執行職務時不幸殉職感到痛心和難過。