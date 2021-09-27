《蘋果》拖糧多時　再有5名前員工追薪　涉款25.5萬元

《蘋果日報》 今年6月停刊後仍未「找數」，部分旗下員工至今未獲發薪金，今日(27日)再有5名蘋果日報與其印刷有限公司的前員工到勞資審裁處申索拖欠工資、代通知金、有薪年假等，每人追討2.5萬至52.4萬港元不等。5人總額原為76.5萬港元，後經審裁官批准修訂申索金額及部分申索人撤回遣散費申請後，總額改為25.5萬港元，審裁官在資方缺席下，裁定眾人申索得直，法庭會在7日內發出命令，要求蘋果日報償還金額，但審裁官指由於蘋果現時資產被凍結，有可能會申請作廢。

申索的5名前員工包括蘋果日報印刷有限公司前員工鄧豪光，以及4名蘋果日報有限公司前員工鄧偉成、盧熙林、陸羽平、劉惠珍。眾人追討項目包括工資、代通知金、有薪年假、有薪假期、年終酬金、遣散費、膳食津貼、加班費、休息日補薪等，總額原為76.5萬港元。

署理主任審裁官陳大為在庭上稱，由於鄧豪光在6月24至30日均接獲通知留家待命，亦已知道公司同月30日會結束營運，故將於代通知金剔除這6天的申索，有薪假期也並無爭議，亦因他已收到強積金僱主累算權益，即已對沖遣散費，因此撤回遣散費申索。另外由於公司結業可成為未能繳付工傷補償的原因，故鄧豪光亦撤回有關申請。經調整後，鄧豪光申索總額由52萬港元下調至14萬港元，眾人總額改為25.5萬港元。

蘋果方面則未有派代表出席，陳大為指根據法例，裁定申索人申索得直，法庭會於7日內發出命令，要求蘋果償還拖欠金額，但提醒眾人，由於保安局引用《港區國安法》凍結《蘋果》3間公司約1,800萬港元資產，蘋果可能會因而申請申索作廢。