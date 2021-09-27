一哥蕭澤頤譴責冷血罪犯　強調會全力打擊走私活動

水警總區女高級督察林婉儀上周六(25日)執法時墮海失蹤，今晨(27日)始尋獲其遺體，警隊上下悲痛不已，其遺體被帶上岸後，一眾同袍及家人均列隊致哀。警務處處長蕭澤頤今午12時許到達大欖水警西分區總部了解情況，親身慰問林的親友。有關案件正由水警總區重案組跟進，另有消息指，O記亦會追查事件，狙擊走私集團幕後主腦及提供貨源者。

蕭澤頤表示，對於林因公殉職，警隊上下深感痛心，向死者家人致以最深切慰問，警隊福利科亦一直陪伴其家人身邊，提供適切支援。他指出，水警的海上執法行動非常艱辛及危險，面對目無法紀及冷血的罪犯亦無畏無懼，他強烈譴責該些冷血的罪犯，未來勢加強反走私行動，把罪犯繩之以法。

他強調，警隊重視人員的安全，不論在海上及陸上執法，而涉事的水警均有足夠安全措施，包括有穿救生衣。至於被問到今次事件是否顯示水警人手不足，他強調水警的人手是足夠，至於每次行動派出多少名人員，則要視乎行動的性質，倘進行大型行動，警方一定會加強調配人手。

蕭續指，由於疫情期間陸路出入境受限，水路走私活動確有上升趨勢。水警總區針對海上走私執法的拘捕人數，於2017至2019年平均每年僅拘捕32人，惟2020全年就拘捕了66人，上升約一倍；而今年首8個月則已拘捕46人，佔去年全年的近7成。針對海上走私犯罪，警方將加強與香港及內地相關執法部門合作，全力進行打擊。

他指，事發於本月25日早上，水警小艇分區進行反走私行動期間，其中一艘水警小艇被走私快艇撞翻，艇上4名警員墮海被困小艇底，其中2人自行上水面，另有1人被到場支援的同袍救出，僅林不知所終。除水警外，消防處、政府飛行服務隊及海事處亦協助搜救，由於事發地點與內地水域分界相近，故亦聯絡內地海警協助。他感謝以上部門及海警的協助。