港府擬注資體育基金助運動員備戰　議員關注體院設施不足兼殘舊

港隊代表在東京奧運取得佳績，運動員支援不足的問題引來社會熱議，港府計劃與香港賽馬會慈善信託基金，向藝術及體育發展基金（體育部分）各注資1.5億港元，即合共3億港元，助運動員備戰未來數年賽事。不少議員歡迎措施，但關注體育學院設施不足兼殘舊，而且物理治療師等人才流失的問題。

民政事務委員會今（27日）開會討論有關事項，議員鄭泳舜指出，運動員出賽奪得佳績，並不能單靠他們自身的努力，認為背後團隊的支援亦十分重要，惟香港在支援方面「做得唔喺好前」，形式比較「土炮」，體院所提供的配套亦不足，舉例指「有啲健身設施仲渣過康文署」。他指，支持港府注資基金，期望日後當局會提供更好的硬件配套，助運動員發展。

體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國亦指，歡迎當局提供更多資源，但認為「沒有最好，只有更好」，建議當局發展體育產業化，並引入民間資源，以推廣及普及本地運動。馬又提到，有指體院的物理治療師等人才欠缺晉升階梯，導致流失嚴重，關注體院有否保留人才的制度。議員姚思榮則指，藝術及體育發展基金目前尚有10多億港元盈餘，關注當局追加撥款的原因。

署理民政事務局局長陳積志指出，體院的新設施大樓最快於2024年中落成，令可提供運動科學和運動醫學設施的空間，由目前的2,200多平方米，大增加1.2倍至5,100平方米；當局每年亦會提供7.3億港元，予體院增加人手及購買設施。他又指，體院目前設有100個運動醫學相關的全職職位，10個兼職職位；並有14個全職物理治療師及20個全職按摩師，人手並不算少，但可考慮有否空間再增加人手。

陳又指，按2019年的統計可見，運動為本地經濟貢獻出590億港元，佔本地生產總值2.1%；就業人數達8.3萬人，同意日後體育產業化有很大發展空間，當局亦會作出支持。民政事務局體育專員楊德強則指，有關基金目前財政充裕，但涉及不同活動，包括資助運動員參加大型國際運動會等；今次注資冀做到「專款專用」，主要用作科研及備戰兩項用途。