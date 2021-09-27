男子扮女人約女同志　涉開房後現真身施暴

無業男子涉嫌假扮女同性戀者，在女同志交友程式結識一名20餘歲的女子，雙方對性虐待均感興趣，於是相約到觀塘一酒店見面。兩人玩鞭打臀部及滴蠟後，男子始脫下褲子露出「真身」，更涉嫌強行與該女子性交。女子此時才驚覺對方是男兒身，推開男子並穿衣離開。這名無業男子事後被控一項強姦及一項非禮罪。他否認控罪，案件今（27日）在高院原訟庭開審。控方指控被告明知事主的性傾向，卻刻意隱瞞自己的性別或誤導X自己是女人，這是為了與對方發生親密行為及性交。

被告曾子豪現年30歲，報稱無業。他被控於2020年2月27日，在觀塘偉業街一間酒店某房間非禮及強姦女子X。控方開案陳詞指，2019年11月21日，被告以用戶名「Jan」，透過女同志交友軟件「Butterfly」認識X，被告當時在性傾向一欄填了「TB」。被告問X「想搵個點嘅人」，X回答說「A girl who cares for me」，X之後便稱呼被告為「姐姐」。雙方其後又在另一女同志交友軟件「Her」傾談，並交換電話號碼。

2020年2月24日，被告向X表示，在一個主要討論性虐（SM）的社交群組中見到她，兩人遂開始討論有關性虐的話題。被告邀請X見面及進行SM，X表示有興趣。同月27日下午4時許，被告和X相約到涉案酒店開房，被告在房內用手觸摸X的陰部，用手指插其陰道，再用鞭打X的臀部和向X滴蠟。過程中，被告把陰莖插入X的陰道中，他當時沒有戴避孕套。當她知道被告是男人後，立刻嘗試推開被告，但被告沒即時停止，X推了數次始成功。她離開酒店後同日報警，又透過社交平台問被告「我唔明，點解你要搵les（女同性戀）嘅」、及問被告「你有冇性病？」。被告只說自己沒性病，並轉帳500港元予X作為酒店房租。

警方在翌日拘捕被告，被告在警誡下稱，由他摸X的胸及陰部、用低溫蠟滴向X的屁股，至替X沖身的過程中，他都沒有脫衣。後來兩人回到床上，被告才脫褲及隔着內褲摩擦X的陰部，被告聲稱其陰莖「磨磨下就入咗去」，當他想開始抽插時，X雙手推開被告，問被告「乜你男人嚟㗎？」然後X便穿回衣服衝出房間。