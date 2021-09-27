重陽交通安排屢遭詬病　學者斥運輸署安排不周　資訊發布混亂

重陽節將至，孝子賢孫紛紛在節日前後拜祭先人。按照過往經驗，各區通往墳場的道路都會實施交通管制，惟運輸署安排屢屢為人所詬病，其中，柴灣墳場封路不准的士及小巴駛入，令一眾後人拜山行到腳軟，多次引起業界及市民不滿。此外，位於屯門曾咀骨灰龕場接駁巴士班次稀疏，市民需等候半小時才可上車。有學者批評運輸署就今年公布重陽節的交通安排失當，未有清晰告知市民各路線的安排，令市民難以提早準備，有議員促運輸署公開交代當日交通安排。

按照過往經驗，適逢重陽節，運輸署均會分階段封閉柴灣華人永遠墳場一帶道路，禁止車輛進入；由於封路措施為期至少約2個星期，引起的士業界不滿。汽車交通運輸業總工會九龍分會主任杜燊棠批評道，即使業界多次與運輸署溝通，該署仍懶理業界意見，每年均拒讓的士司機駛入，令乘客只能中途落車，並徒步至墳場，因而引發市民碰撞及紛爭。杜續表示，由於前往柴灣墳場交通轉接，導致乘搭的士的乘客意欲大減，令業界生意在疫情下更見雪上加霜。

此外，曾咀靈灰安置所目前設有22,900個骨灰龕位，當中包括220個大型骨灰龕位及22,680個標準骨灰龕位，可預計前來掃墓的人流將以萬計，惟當中交通接駁安排卻令人費思。原定連接靈灰安置所的交通配套只設有來回2條行車線，即使運輸署曾提及於去年開辦來往屯門西鐵站至曾咀的特別巴士線，以及於今年開辦來往青衣和曾咀的巴士線，應付前往掃墓的人流，惟每班車等候時間需半小時，難以疏導數萬孝子賢孫。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，運輸署多年來發放有關資訊混亂，缺乏條理，認爲會令市民不清楚「邊條路會封」，擔心市民產生混亂，無所適從。他認爲該署做事欠計劃，安排混亂，並促部門進行改革。

議員葛珮帆則建議運輸署就重陽節的交通安排向市民作公開講解，以讓媒體更廣泛及從善如流地報道，令孝子賢孫能提早安排當日的流程。