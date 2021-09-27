警司涉隱瞞買樓出租　被控騙購屋貸款受審

退休警司被指於在職期間隱瞞將名下物業出租，在向政府及銀行申請貸款時，訛稱單位供家人及自住，致使獲政府批出政府購屋貸款及銀行按揭貸款，合共近600萬港元。他事後被廉署拘控，今天（27日）在區域法院否認2項欺詐罪受審。控方指被告購入物業後，將之續租予買入前已在物業居住的租客，並曾與太太表示，打算用租金償還按揭。但他在申請貸款時就作出虛假陳述，隱瞞單位出租之事。

被告龍少泉（55歲），被指於2016年9月29日至11月30日期間，根據政府購屋貸款計劃向庫務署申請貸款時，虛假地表示將交付一個愉景灣空置單位，而沒有向庫務署申報他與該單位當時租客已簽訂租約，詐騙而誘使庫務署向他發放約207萬港元貸款。他另被指向滙豐銀行申請按揭貸款時，虛假地表示上述單位將由其父母居住，及將於交易完成時取得空置單位，而沒有通知滙豐他已簽訂上述租約，詐騙而誘使滙豐向他發放按揭貸款390萬港元。根據雙方同意事實，被告1986年加入警隊，今年5月退休時為警司，在案發期間則是總督察。他已全數償還所涉的政府貸款本金連利息約260萬港元。

控方開案陳詞指被告父親在1992年去世，其母則居於公屋。被告在2016年9月28日與賣家簽訂臨時買賣合約，以約660萬港元購入愉景灣一個單位，並在同年11月尾完成交易。被告在同年9月29日按購屋貸款計劃，正式向庫務署申請購屋貸款，並在申請表格上簽署聲明確認資料真確無誤，被告後獲批出207.6萬港元貸款。而該計劃規定有關單位只可由申請人及或其家人居住，不得出租或分租。被告同時亦向滙豐銀行申請按揭貸款，並在表格上指涉案單位由其父母居住，後獲批390萬港元按揭貸款。

廉署人員調查發現，涉案單位自2012年由一對外籍夫婦租住。被告在2016年購入單位時，已與該對夫婦傾談租約。雙方後簽訂租約，該對夫婦繼續在單位居住，至2019年才主動解除租約，期間被告共收取租金76.9萬港元。被告及後又把單位租予另一位租客，租客至2020年8月遷出，期間租金收入為39.2萬港元。惟被告並沒有把出租資料知會政府及銀行，亦沒有更改貸款申請資料。被告曾在電話訊息中與妻談及，準備以租金償還按揭貸款，及以自住物業申請按揭貸款，取得的金額會較投資高。

被告去年9月應邀往廉署接受調查，他在警誡下承認簽署申請表、租約等，並指無仔細閱覧有關公務員條例的規定，亦不知道自用與投資物業的不同，又以為「交吉」意思乃完成買賣。被告又指曾向銀行職員表示單位會用作短期出租，不知道誰人替他在表格中上寫上由直系家屬居住。至今年5月被告被拘捕檢控。