理大2項新冠病毒研究獲逾半億撥款　包括開發AI追蹤接觸者

新冠肺炎疫情持續逾1年多，理工大學繼去年獲得研究資助，今年再獲政府第3輪「醫療衞生研究基金」中，合共5,500萬港元撥款，以展開2個新冠病毒的研究。研究團隊將會偵測康復者的身心健康和長期健康問題、開發人工智能(AI)接觸者追蹤平台、利用生物標誌以精確預後和診斷新冠病毒病各種併發症，並在較易受感染的群組展開健康教育，提升市民對疫苗接種知識。

2項研究重點擴展至社會心理行為反應、公眾精神健康、康復者功能恢復、預防感染的公眾教育等，為香港在疫情後的復原階段早作準備。包括研究透過科技制訂預防、保護及促進預防感染，以跟進康復者及其照顧者的身心健康和長期健康問題。

該研究項目將會開發人工智能接觸者追蹤平台，以老人院舍及學校為試點，透過藍牙跟蹤裝置，加上人工智能算法，快速識別出與患者有密切接觸的人。研究又會開發智慧健康平台，為受疫情影響而出現生理和社交心理困擾的人士，作自我評估，以作出介入協助及長遠監察等。研究獲批2,828萬港元，由康復治療科學系副系主任文偉光負責。

另外，研究社會和行為介入措施以減少病毒傳播，提升市民對疫苗接種知識，減低對打針猶豫不決，例如在較易受感染的群組展開健康教育。項目獲批2,761萬港元，由護理學講座教授及護理學學院主任莫禮士負責。