上海巿政協李可莊涉櫃員機偷錢　否認盜竊受審

上海市政協委員李可莊涉嫌在櫃員機順手牽羊，偷取他人遺下的2100港元現金，因而被控一項盜竊罪。他否認控罪，案件今（27日）在東區裁判法院開審。警員供稱被告在警誡下招認犯事，指自己是一時貪心才把鈔票取去。惟警員忘記在記事簿內記錄該段招認內容，在庭上坦承犯錯，解釋是一時忘記，辯方則爭議有關招認不應呈堂成為證據。

51歲被告李可莊，報稱是公司董事，他被控於2020年6月11日，在中環雲咸街南華大廈地下中國銀行櫃員機，偷竊屬於黃澤明的2100港元現金。據知辯方曾在開審前去信律政司，商討案件能否以簽保守行為方式處理，但建議不獲律政司接納。

事主黃澤明供稱，當日下午他到中環萬年大廈內一間診所看病，由於診所只收現金，他便到附近的櫃員機提取2100港元。但他忘記取錢，只拿回銀行卡便離開，直至他回到萬年大廈才發現身上沒有現金，於是連忙折返並沿途尋找失竊金錢，最終報警處理。

刑事調查警員何思承（譯音）則供稱，警方經調查後，他與同僚負責上門拘捕被告。被告即場在警誡下表示：「我一時貪心拎咗2100蚊，我依家好後悔。」之後被告被帶返警署再作調查。辯方盤問時，指何任職警察的資歷非淺，卻竟然忘記在記事簿內記錄被告的上述招認，質疑該招認的真偽。何坦承犯錯，但堅稱被告曾作招認，並指假如被告沒有即場招認，他不會立刻將被告帶返警署調查。辯方亦指，何在警署內曾對被告說，盜竊罪不會有刑事案底，一般以罰款了事。何否認他曾這樣說。