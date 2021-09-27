丟空棕地視若無睹　強推明日大嶼好做唔做　走數港府離晒大譜

港府發展棕地不力，任由珍貴土地資源閒置，為人詬病。團體綠色和平今日(27日)聯同本土研究社發布棕地研究報告，力數當局曾指短期內會發展110公頃棕地作房屋發展，惟本屆政府早前所訂下的4項發展棕地承諾皆落空「走數」。研究發現政府目前僅選取了12幅、合共47公頃棕地作公營房屋選址，完成度不足一半。報告又發現上述選址界線外約500米範圍內已有約160公頃棕地，既與政府選址的交通基建等條件相若，但現時卻被定義為「分散」及「難以發展」等而遭無視。

團體指出，若政府修正棕地發展選址範圍，最快約半年就可將以上160公頃「即食棕地」一併納入研究，推算足以建造5萬個公營房屋單位。團體促請今屆港府在任期內優先發展棕地，勿再「打大自然主意」，強推「明日大嶼」填海或企圖開發破壞濕地。

本土研究社研究員周藹銓舉例指，上述160公頃「即食棕地」當中最大一幅，為沙江圍天映路原有選址旁邊的佔地約40公頃的棕地群，目前大多為貨倉及貨櫃車場。周認為，此棕地群無論交通基建配套等條件與原有選址相若，但卻被政府定義為「難以克服發展局限」而遭無視。

除了上述於短期內發展110公頃作房屋發展，港府發展棕地承諾包括優先發展具潛力的棕地作房屋或其他用途、支援棕地作業者以提升棕地土地使用率、以及修復發展潛力不高的棕地。