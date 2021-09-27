政制局研口岸設票站予內地港人投票　票站職員需經政治審查

立法會換屆選舉將於12月舉行，有議員今(27日)關注在新冠肺炎疫情下，香港與內地未能通過，在內地港人未能回港投票的情況。政制及內地事務局局長曾國衞透露，正研究在關口設票站，至於何時全面落實電子點票措施，局方則指以人手點算地區直選選票較有效率。曾又指正在不同部門招募票站工作人員，並會進行政治審查，亦會呼籲更多紀律部隊人員參與票站工作。

立法會政制事務委員會今午召開會議討論立法會換屆選舉安排，金融服務界議員張華峰建議局方在口岸設投票站或「投票氣泡」，讓在內地港人可方便快捷回港投票，亦有議員關注境外投票研究進度。曾國衞表示境外投票涉不同法律及技術問題，現時有關方面仍未穩妥，不能貿然推出有關措施，但當局正研究在關口設票站，冀在立法會選舉落實。

被問及局方從何處招募票站人員及會否設政治審查，曾指正進行人手招募，呼籲各部門首長提名下屬協助，亦希望更多紀律部隊人員參與有關工作。他強調公務員已全體宣誓，會對有關人員進行政治審查，確保他們絕對忠誠。

議員梁志祥則不滿為何監獄可設票站，但卻未有安排檢疫人士投票，質疑是剝削權利。選舉事務處總選舉事務主任翁應輝回應指，法例規定檢疫人士不可離開檢疫酒店或住所，加上難以監察在填寫選票時會否拍照或與他人通電話，故建議有意投票的選民提早計劃行程回港投票。

就電子點票安排方面，保險界議員陳健波指只有選委會組別可採用電子點票，關注何時落實全面自動點票。政制局常任秘書長鄧忍光表示地區票站逾600個，選票數目由數百票至1萬多票不等，在票站內很快可完成點票工作，如要設600多部點票機器，料要更多支援，強調以人手點票很有效率。

另外，會上有不少議員不滿上周日(19日)舉行的選舉委員會界別分組選舉的點票過程出錯，導致等候結果時間較預期長。議員葉劉淑儀批選舉管理委員會主席馮驊「不沾紅塵、活在雲端之上」，建議政府委任具行政經驗人士為主席較為合適。曾指會向特首反映意見，他承認上周選舉部分安排有欠妥善，點票時間超出公眾合理的預期，重申政府負責修訂選舉法例，籌備及推行是選舉委員會工作，政府已督促選管會優化未來選舉安排，局方亦會向選管會及選舉事務處嚴肅跟進上次選舉安排，以總結經驗及改善。