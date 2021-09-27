修訂保護海港條例損90%維港　團體指做法違背社會利益

有議員早前提出修訂《保護海港條例》，希望未來能增加填海造地的範圍，釋放更多土地予交通基建，善用土地資源。有團體今日(27日)就此發表回應稱，修正案違背香港社會的利益，包括會令維多利亞港90%區域受到永久性破壞，變成一條狹窄的航道，又指出目前條例運作良好，不應佔用立法會的時間。

保護海港協會表示，在《保護海港條例》訂定之前，政府和私人企業可以對海港為所欲為，毋須向公眾作出任何回應，而最近提請審議的《保護海港條例》修正案，卻違背了香港社會的利益，包括廢除條例賦予港人反對在維多利亞港任何地方填海的權利、剝奪港人保護整個維多利亞港的權利，亦會令維多利亞港90%的區域會受到永久性破壞，變成一條狹窄的航道。

協會續稱，沒有理由剝奪保護香港最寶貴自然資源的權利，並指出政府於2004年成立共建維港委員會，並於2010年成立了海濱事務委員會，而措施在過去20年運作良好，已成功在海港保護和公眾享受海港之間取得平衡。協會又補充，另有一項類似的議案，經過長時間辯論後，在今年3月中旬被否決。

《保護海港條例》初時只涵蓋維港兩岸，但1999年經修訂後，範圍擴大到東至鯉魚門一帶，西至青衣島北岸，而基於2004年終審法院司法覆核案裁決，政府在維港填海要有「凌駕性的公眾需要」，計劃須合乎「有強大的迫切性」、「最低限度」、「無另一合理解決方法」等多項要求，自此政府近乎放棄在條例限制的範圍內填海。