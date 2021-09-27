醫專不滿放寬海外醫生條例未被諮詢　憂質素參差醫生流入香港

本港醫療系統壓力爆煲，政府早前建議修例，容許海外醫生以「有限度註冊」方式轉為「特別註冊」來港執業。香港醫學專科學院(醫專)主席梁嘉傑今日(27日)表示，政府從未諮詢醫見意見，就此表示擔心，指現時有限度註冊並未審視該專科醫生的基礎培訓水準，加上未有第三方獨立機構審視過程，憂慮有醫科水平不高、質素參差的醫生經此「暗道」得到特別註冊，再可輾轉到私營機構或獨立在港執業，希望政府與醫專溝通，並延遲修訂審議，但強調不會進行任何負面行為。

政府就《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》最新提出的3個修訂，其中包括為具備專科資格的有限度註冊醫生提供銜接安排，以加入特別註冊制度，及提議可追溯計算有限度註冊醫生在法例修訂前的服務年期。醫專對此建議表達嚴重關切及有所保留，建議與原來因應修訂條例草案而引入「認可醫學資格」的理念有所違背，因現時有限度註冊的審批，以至醫專現有的專科註冊資格審核機制都沒有把申請人的「認可醫學資格」作為必要的考慮，即申請人可以由學歷不高的學府畢業。

醫專和其15分科學院在現行有限度注冊制度下的招聘過程之參與並非法律賦予的安排和權力，現時只參與醫管局，未有加入香港大學、中文大學與衞生署聘用有限度註冊醫生的過程中並沒有醫專等的專業團體之參與。另外，「追溯認可」條款可令情況更為擔憂，因為在醫管局以外工作的相關醫生或受限於其工作範疇，或許未有從事不同方面的臨床工作，而在職表現或學術地位本身並不一定能夠保證其臨床實踐的水平。

醫專指這項建議或未能確保醫生基礎醫學資格的水平，以及醫生臨床實踐所需的能力，若然有限度註冊醫生可以經此途徑進入特別註冊並最終得到正式註冊而獨立地在香港行醫，或與《醫生註冊條例》的原本精神背道而馳。醫專考慮到上述情況並為了公眾利益，認為若然此項修訂建議獲得通過，將有必要檢視和修訂現行的相關機制，醫專才可履行當局所託付之把關的角色，以及協助其恪守不會因為引人這新途徑而降低專科認證水平和標準的承諾。

醫專重申，原則上支持能夠舒緩醫生人手壓力的措施，惟強調任何建議必須以確保醫生專業水平及維持專業自主的原則為大前提，亦應在維持本地醫科生之培訓和就業機會的前設下，根據不同專科的規劃和人力資源的情況，在人手短缺的專科推展。