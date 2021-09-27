警搗跨境一條龍釣魚機供應鏈　拘11男女檢值300萬元遊戲機

警方搗破一個向全港各區非法賭博場所提供釣魚機的跨境「一條龍」供應鏈。油尖警區行動主任陳駿翔總督察表示，過去一段日子留意到區內有黑幫操控的非法場所，提供非法釣魚機賭檔予賭徒進行賭博，亦為犯罪分子提供「聚腳地」，衍生治安問題，對區內居民造成滋擾。有見及此，警方搗破一個非法集團從跨境物流、倉庫、本地運輸到搬運層面的非法活動。

該警區特別職務隊主管林海源督察指，留意到有物流公司，持續逾1年向西九龍區的非法賭博場所供應釣魚機作賭博用途，經全面情報分析及深入調查後，了解到犯罪集團的運作，得知有關物流公司以「一條龍」形式，由內地運送釣魚機抵港，再將遊戲機儲存在上水文錦渡的貨櫃場，然後於深夜時分，將釣魚機運送至全港各區的非法賭博場所，當中更有網上電召貨車平台參與。

警方遂於上周六(25日)展開代號「奪錦」打擊非法賭博場所行動，當日早上搗破油尖區內一個懷疑非法釣魚機賭場，並在附近埋伏至晚上，發現集團派人搬運釣魚機至涉事賭場，在場警員隨即上前將他們拘捕，又突擊搜查物流公司位於文錦渡的貨櫃場及倉庫。

警方行動一共拘捕10男1女(29至44歲)，當中包括4名物流公司負責人、會計及司機，5名賭博集團成員及兩名非華裔搬運工人，有人疑有黑幫背景，11人分別涉嫌干犯「協助管理非法賭博場所」及「禁止接受僱傭工作及開辦業務」，其中3名集團成員更由內地偷渡來港，參與有關違法活動。

行動中，警方共檢獲24部釣魚遊戲機、大量運輸單據等，調查分析顯示，有關公司於今年6至9月，共運送超過250部釣魚遊戲機至全港各區，當中涉及25萬港元運輸費用，遊戲機總值約300萬港元。警方行動仍然繼續，案件交由油尖警區特別職務隊及重案組跟進，不排除有更多人被捕。

油尖警區助理行動主任周飛龍督察表示，根據警方數字，今年1月至今，油尖警區總共在區內搗破33個非法賭博場所，檢獲98部賭博遊戲機，並拘捕89男45女共134人，他們的身份包括賭檔負責人及賭客。