45%公司6月平均工資現收縮　運輸業最受衝擊

政府統計處今日(27日)公布今年6月份工資及薪金總額統計數字，顯示該月的平均工資率較去年同期上升1.1%，有約51%公司的平均工資率較去年同期上升，45%公司的平均工資率則有下跌，其餘4%公司的平均工資率與上年同期相若，當中運輸、住宿及膳食服務活動、個人服務，以及進出口貿易、批發及零售的實質平均薪金指數按年下跌。

統計處表示，扣除以甲類消費物價指數計算的消費物價變動的因素後，今年6月的實質平均工資率較去年同期下跌0.3%。薪金總額統計方面，在今年第2季的就業人士名義平均薪金指數按年上升1.1%，而當扣除以綜合消費物價指數計算的消費物價變動的因素後，實質平均薪金僅上升0.2%。

名義工資指數方面，今年6月除運輸業錄得0.8%的按年跌幅外，其他行業均錄得按年升幅，由0.1%至2.8%不等；實質工資指數方面，進出口貿易、批發及零售業、運輸業、住宿及膳食服務活動業和個人服務業錄得介乎0.5%至2.2%不等的按年跌幅。

政府發言人指出，所有選定行業的平均工資率，在今年6月以名義計算錄得輕微較快的按年升幅，終止了過去約2年的減慢趨勢，而扣除通脹後，實質平均工資率輕微下跌，這是因為整體甲類消費物價指數在當月的按年升幅，再度受政府1年前的一次性紓困措施的低基數效應影響而擴大。

發言人續指，包括非固定性花紅及其他非經常性發放款項的就業人士平均薪金，於今年第2季以名義計算的按年增長亦略為加快，扭轉了自2019年下半年以來大致減慢的趨勢，部分行業的平均薪金升幅加快，尤其在資訊及通訊業和金融及保險活動業，而社會及個人服務業的就業人士平均薪金轉跌為升。至於其他行業，平均薪金跌幅收窄，特別是運輸、倉庫、郵政及速遞服務業，以及住宿及膳食服務活動業。