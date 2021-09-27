政府發表營商報告　陳茂波澄清不實報道　冀證港「由治復興」

過去兩年本港經歷反對修訂逃犯條例示威以及疫情影響，經濟大受打擊。財政司司長陳茂波今日(27日)發布《香港營商環境報告：優勢獨特 機遇無限》。陳指外界對香港經濟前景有誤解，例如美國作出對香港經濟狀況的不實報告，故認有需要作出澄清，亦令外來投資者更了解香港的優勢和機遇。

陳指香港營商環境良好，機遇無可限量，社會已由亂變治，由治復興。他指報告中引述了不少事實和數字，證明在《港區國安法》立法後本港金融狀況良好，對報告的說服力和公信力有信心。

陳又批評美國多番制裁本港營商，認為是時候以事實證據駁斥。對於美國早前禁止香港貨物以香港製造入口美國，他指世貿正在處理事件，港府亦跟進當中。外媒亦有不少報道對本港出現誤解，故有需要對外國投資者解釋清楚。

對於香港近年出現移民潮，當中有否移民影響保留人才，陳表示香港係中西文化匯聚之都，有優勢吸引不同人才來發展，本港約有3,000多間初創公司，當中三分之一為外國來港營商的企業。不過他指在創新科技產業方面需要有更多人才，港府亦有提供津貼，希望大學畢業生留在行業內發展。他直言政府關心移民問題，形容香港是一個家，當然明白這個家庭並非完美，惟有希望市民可互相扶持。