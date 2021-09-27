215人被起底資料外洩　政府女文書助理當內鬼囚45個月

曾在政府工作的女文書助理，自2019年9月起登入部門電腦系統，擅自取得215名公職人員及公眾人物等的個人資料，供予通訊程式Telegram的「起底」群組發布。她於兩星期前承認一項藉公職作出不當行為罪後，區院法官陳廣池直斥她的行為猶如「無間道」，又指起底行為正如「網絡阿爾蓋達」，屬網絡恐怖主義，今天(27日)判她監禁45個月。

26歲被告孔穎琛因本案已被解僱。案情指，被告於2018年入職政府當文書助理，她於案發期間利用工作之便，進入部門的電腦系統，搜索、存取及傳予群組發布215名人士的資料，包括政府官員與其家屬、司法人員、政界人物、警員與其家屬及公眾人物等。涉案群組包括「老豆搵仔」及「阿仔搵老豆老母」。

被告於2019年10月18日，亦曾向「老豆搵仔」群組管理人員發送自己的職員照，以示她是可靠資訊來源，可在起底活動中提供有意義協助。及後她又多次依據群組人員的要求，在部門系統中搜索目標資料，再傳送目標的名字、出生日期、電話號碼等個人資料予群組發布。被告最終於2020年8月20日被捕。