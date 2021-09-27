市建局再延長轄下租戶租金寬減半年　直至明年3月

因應新冠疫情影響經濟，市建局去年為轄下租戶推出租金寬減措施，市建局今日(27日)公布，再度為轄下住宅和部分商舖租戶延長租金寬減多6個月，即由10月至2022年3月底，協助租戶繼續經營和保住就業。市建局指措施自去年4月推出至今，租金寬減的金額已超過1.2億港元。

市建局表示，最新一輪的寬減措施將繼續惠及其轄下不同類型及行業的租戶，涵蓋餐飲、零售、服務、教育、社會企業等，包括安置大廈和重建項目內已收購物業的440多個住宅及商舖租戶，租金可獲得75%的寬減。

而發展項目、保育及活化項目內，受疫情影響的商舖，每月租金亦可獲75%的寬減。未受疫情影響的商戶，若願意從可獲取的租務寬減款額中，撥出一定金額作慈善或社區公益活動(例如免費派飯給基層人士)，亦會考慮給予這些商戶租務寬減。

至於今年1月起簽訂的新租約，由於新租金已反映現時市場的實際租金水平，市建局指是次寬減措施將不適用於這些商戶。就市建局與合作發展商合營的商場，發展商會因應個別受影響租戶的情況作出檢視。

市建局指在今年4至9月的租金寬減期內，鼓勵獲取租金寬減的租戶撥出一定金額作慈善或社區公益活動，截至8月底，超過13個慈善或社福機構受惠，涵蓋醫療服務、兒童福利及學習支援、殘疾人士在職培訓、免費飯盒贈予長者、環保回收以至保護動物等不同類型的公益項目。