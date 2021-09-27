西九管理局再有人事變動　委任顏金施為副行政總裁

西九文化區管理局立立亂，再有人事異動，管理局今日(27日)宣布，委任顏金施為副行政總裁(區域發展)，並將於今年11月履新，直接向即將在下月15日接任的新任行政總裁負責。

局方表示，顏金施作為副行政總裁(區域發展)，負責監督西九文化區(西九)的基礎建設、文化藝術設施以至配套設施工程的發展和建造，亦會主責制定整體策略，推動區內的酒店、辦公室、住宅，以及零售、餐飲和消閒業務的發展。

管理局又指，顏在規劃、建築、品牌和市場推廣、營運，以及物業管理等範疇擁有豐富經驗，將有助推動管理局的項目發展，是次委任將進一步增強管理團隊，目標是將西九建設成為全球最多元、最富活力的藝術和文化中心。

管理局副行政總裁(區域發展)屬新設職位，負責帶領和監督西九的發展和整體的日常運作，包括工程項目管理、業務發展和西九的營運，藉此加強各部門的協作，提升架構運作效率。

西九文化區管理局早前出現多個高層職位懸空，先有前行政總裁栢志高於去年11月離任、表演藝術總監方美昂亦相繼請辭，接着有首席工程總監司徒澤民私人休假兩個月後突然離任、原定本月約滿的首席財務總監馮潔儀亦於上月不作續約並於上月中旬起離任。